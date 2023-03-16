الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين صبرى تستعرض لياقتها فى إعلان رمضانى

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

شاركت النجمة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها من كواليس أحدث إعلانات تصورها لرمضان 2023.

وظهرت ياسمين صبري في الصور بملامح بسيطة، مرتدي "بلوزة" متداخلة الألوان "البرتقالي" و"الأزرق"، ونسقت معها بنطلون باللون "البرتقالي"، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، كما تركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، مما أدي إلي إعجاب جمهورها.

وعلقت ياسمين صبري: "جورجينا فرع العرب"، "قمر"، "جميلة"، "ملكة جمال العالم"، "جورجينا العرب".

ياسمين صبري 
ياسمين صبري 


 

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