الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة برازيلية تمهل الرئيس السابق 5 أيام لتسليم مجوهرات حصل عليها من السعودية

الرئيس البرزيلي السابق
الرئيس البرزيلي السابق جايير بولسونارو

أمهلت محكمة برازيلية، الرئيس السابق جايير بولسونارو 5 أيام لتسليم مجوهرات ثمينة حصل عليها كهدية من السعودية، وأمرت بمراجعة كافة الهدايا الرسمية خلال فترة رئاسته.


كما أمرت المحكمة الفيدرالية للمحاسبة التي تشرف على خزائن الحكومة، النقيب السابق بالجيش بتسليم بندقيتين حصل عليهما كهدايا من الإمارات في عام 2019 إلى تشكيلة القصر الرئاسي، بحسب "فرانس برس".


وخلال جلسة عامة قال رئيس المحكمة برونو دانتاس إنه بموجب القانون البرازيلي، يمكن للمسؤولين العموميين الاحتفاظ فقط بالهدايا "الشخصية للغاية وذات القيم النقدية المحدودة".


وأعطى القاضي الرئيس السابق (2019-2022) الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة "5 أيام لإعادة كافة العناصر المتضمنة في هذه القضية إلى المالك الشرعي وهو القصر الرئاسي".


والحكم الذي صدر بالإجماع هو الفصل الأخير في دراما هيمنت على عناوين الصحف في البرازيل منذ ظهور مزاعم في وقت سابق من الشهر الجاري بأن بولسونارو حاول بشكل غير قانوني إدخال مجوهرات بملايين الدولارات حصل عليها هو وزوجته من السعودية.


ويواجه بولسونارو انتقادات بعد أن كشفت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" في 3 آذار/مارس الجاري أنّ سلطات الجمارك ضبطت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مسؤول بوزارة المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

هيفاء وهبى تتألق فى عيد ميلادها بـ«بورنص وتورتة»

الفرق المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا 2023 وموعد قرعة دور الـ8

المخابرات الفرنسية تتوقع مشاركة مليون متظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد

شروط المملكة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة لعام 2023

«المصريين الأحرار» كلمة الرئيس الصينى خلال مؤتمر الحوار الرفيع كانت موجزة صائبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»