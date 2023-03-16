الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل الفلبين

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وبحسب الهيئة "تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو) على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني (في مقاطعة دافاو التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ألف نسمة) وعلى عمق 70.5 كيلومترًا".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
يشار أن الفلبين تقع في منطقة "حزام ناري" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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