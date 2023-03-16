الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كرم جبر: السوشيال ميديا تشكل 70% من الرأى العام بين العرب

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن الصحافة الورقية تعاني العديد من المخاطر، ومنها قلة التوزيع، وقلة الإعلانات، وانصراف الشباب عنها، خاصة أنهم نشأوا على الإعلام الإلكتروني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "عن قرب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام البديل هو إعلام السوشيال ميديا، وأن 70% منه يشكل الرأي العام، مؤكدًا أن الرأي العام بالمجتمعات العربية يتشكل نتيجة السوشيال ميديا وليس الإعلام التقليدي.

مزايا السوشيال ميديا

وأكد أن مزايا السوشيال ميديا هي السرعة، وأن أي شخص ينقل الخبر صوت وصورة بدقائق، كما أن اللغة المستخدمة أقرب للغة الشعبية التي يستخدمها الناس رغم التحفظ عن بعض المفردات.

وأشار إلى أن الناشر لا يبحث عن المصداقية حتى لو كانت كاذبة ينشرها، والأمر الأخر هو كثرة التفاعلية بالردود والأفعال وهذا واقع الإعلام، متابعًا أن هناك إعلام يضعف وجوده وتأثيره وإعلام آخر يظهر بقوة.

كرم جبر الصحافة الورقية السوشيال ميديا الإعلام البديل المخاطر

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