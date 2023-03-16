خبير اقتصادى: على بريطانيا خفض الديون التى تقترضها لتغطى العجز المالى

قال ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة البريطانية بدأت منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبدأت الأسعار ترتفع فيها وارتفع التضخم ومستوى المعيشة فيها.

ما يحدث في بريطانيا يحدث في باقي دول الاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي ياسر رشدي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في بريطانيا يحدث في باقي دول الاتحاد الأوروبي والتي تعاني أغلبها من مظاهرات وغضب لارتفاع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن التضخم المالي يؤدي لانكماش اقتصادي كما أنه يؤدي لزيادة الطمع بين التجار وحتى الموظفين والأطباء ويعتبرونه فرصة للمطالبة بارتفاع رواتبهم أكبر مما يستحقون.

وتابع، أنه سيحدث انخفاض في التضخم المالي وهذا سيظهر نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة ولكن لا يمكن تحديد نسبة انخفاض التضخم ونحتاج للانتظار أشهر.

وأشار إلى أن بريطانيا قادرة على تنمية نفسها لأن أساسات اقتصادها قوي وعليها أن تخفض الديون التي تقترضها الدولة لتغطي العجز المالي الذي تعاني منه ولكن خروجها من الاتحاد الأوروبي خلق لها مشاكل بمعني أنها لم تستطع عمل اتفاقية كبري مع الولايات المتحدة والصين أو اليابان لأن الاتحاد الأوروبي كان يتفاوض بقوة.