أستاذ أسمدة بمعهد الأراضى الزراعية: مصر رائدة فى صناعة الأسمدة عالية الجودة

قال الدكتور أحمد عوض، أستاذ الأسمدة بمعهد الأراضى الزراعية، إن الأسمدة فى مصر تضاهى مثيلتها فى العالم وهى نفس جودة مصر الرائدة فى صناعة الأسمدة عالية الجودة.

وأضاف أحمد عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، “لدينا وفرة فى مصر من إنتاج الأسمدة الآزوتية وكان لدينا القدرة فى أن نصدر جزء من المنتج، لافتا إلى أن مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة سيعزز هذه القدرات، وسيوفر كمية من الأسمدة”.

وتابع: "لدينا القدرة فى إنتاج أسمدة بالمواصفات التى تصلح للتصدير، حيث يوجد لدينا غاز من حقل ظهر وكهرباء، والنيتروجين لصناعة الأسمدة الآزوتية".

وأبدى رغبته للعودة في أن نتوسع فى زراعة الأراضى واستصلاحها، ولدينا 9 ملايين فدان أراضى يتم زراعتها فى مصر فى وادى النيل ودلتا النيل، بالإضافة لـ 3.5 مليون فدان صيف وشتوى، و7 آخرين صيف وشتوى، حتى يتم التوسع فى محاصيل الذرة وفول الصويا.