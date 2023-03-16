الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تريد أى حرب مع روسيا

ساميويل وربيرج المتحدث
ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريك

قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطائرة التي أسقطتها روسيا في البحر الأسود هي طائرة بدون طيار تعمل بشكل روتيني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الأمر منذ سنوات في البحر الأسود.

 

الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي ياسر رشدي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي، وأن المقاتلات الروسية قامت بتصرف غير مهني وغير سليم بيئيًا.

 

وتابع، أن الولايات المتحدة منذ سنوات كانت تحترم كل القوانين في المجال الجوي، والملاحة الدولية وستستمر في المناورات العسكرية مع دول العالم، والآن نرى أن كل التصعيد آتى من الجانب الروسي. 

 

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة مياه عميقة تصل إلى أكثر من 4 آلاف متر وصعب على أي طرف الوصول لها، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت بعض الإجراءات لحماية المعلومات والتكنولوجيا الأمريكية. 

 

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي حرب مع روسيا، وبعد هذا الحدث فوق البحر الأسود  فإن الولايات المتحدة تتخذ كل الاجراءات لحماية نفسها وخفض أي تصعيد، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال بين البلدين مازالت مفتوحة.

المتحدث الإقليمى الولايات المتحدة حرب المناورات العسكرية طائرة بدون طيار

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: استدعاء السفير الروسى عقب حادث تصادم مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية

الخارجية الأمريكية تجدد نفى وجود أى صفقة مع طهران للإفراج عن سجناء ⁧

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

روسيا تقلص استثماراتها في السندات الأمريكية

كرم جبر: السوشيال ميديا تشكل 70% من الرأى العام بين العرب

«كاف» يعلن أفضل لاعب فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا

أعظم إثم يرتكبه الإنسان.. أسامة الأزهرى يحذر من هذه الممارسة على الإنترنت

المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تريد أى حرب مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»