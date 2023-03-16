المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تريد أى حرب مع روسيا

قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطائرة التي أسقطتها روسيا في البحر الأسود هي طائرة بدون طيار تعمل بشكل روتيني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقوم بهذا الأمر منذ سنوات في البحر الأسود.

الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي ياسر رشدي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي، وأن المقاتلات الروسية قامت بتصرف غير مهني وغير سليم بيئيًا.

وتابع، أن الولايات المتحدة منذ سنوات كانت تحترم كل القوانين في المجال الجوي، والملاحة الدولية وستستمر في المناورات العسكرية مع دول العالم، والآن نرى أن كل التصعيد آتى من الجانب الروسي.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة مياه عميقة تصل إلى أكثر من 4 آلاف متر وصعب على أي طرف الوصول لها، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت بعض الإجراءات لحماية المعلومات والتكنولوجيا الأمريكية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي حرب مع روسيا، وبعد هذا الحدث فوق البحر الأسود فإن الولايات المتحدة تتخذ كل الاجراءات لحماية نفسها وخفض أي تصعيد، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال بين البلدين مازالت مفتوحة.