الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى الأبطال.. سفيرة مصر فى الكاميرون تستقبل بعثة الأهلى

بعثة الأهلي تصل الكاميرون
بعثة الأهلي تصل الكاميرون

حرصت داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون على استقبال بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، فور وصولها إلى مطار جاروا مساء اليوم.

وحرصت سفيرة مصر بالكاميرون على التواجد في مطار جاروا لتذليل أي صعاب في طريق البعثة، وتسهيل كافة الإجراءات.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاع الطائرة من مطار جوهانسبرج وصولًا إلى مطار جاروا ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات التي تضم معه كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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