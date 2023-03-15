الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: «اللسان أطيب وأخبث ما فى الإنسان»

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

كشف الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن كيف حرم الإسلام تداول وترويج الشائعات والأخبار الكذابة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، إن الكلمة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، والله -عز وجل-  أمر الإنسان بالحذر لكل ما ينطق به اللسان.

وأضاف أن أكبر سبب يجعل الإنسان يهوي في نار جهنم هو حصاد نطق هذا اللسان، موضحًا أن أهل العلم شددوا على أن أطيب وأخبث ما في الإنسان هو اللسان، مشيرًا إلى أهمية التحفظ الشديد في شأن اللسان.

وأشار "الأزهري" إلى أن عدم قصد توجيه الإساءة يجازي عليه الإنسان، متابعًا: "عدم توافر القصد لا يعفي الإنسان من المسئولية".

وأكد أن هناك مبطلات للصيام مثل الأكل والشرب، توجب القضاء والكفارة، ولكن هناك عددًا من الأعمال لا تفطر الصائم ولكن تُضيع على الإنسان الثواب، مثل "الكلام والأكاذيب".

وأوضح أن قول الزور يحرم الصائم من أجر الصيام، مشيرًا إلى أن قول الزور ينطبق على من يروج شائعة ويقع على الإنسان ذنب عظيم، لأنه لم يفلتر ولم ينتقِ الأخبار التي يسمعها.

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