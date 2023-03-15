محلل اقتصادى: توقعات باستمرار رفع «الفيدرالى الأمريكى» لأسعار الفائدة

كشف عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، عن توقعاته بشأن القرار المرتقب للفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التوقعات تُشير إلى أن الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة بـ25 نقطة أساس رغم التطورات الأخيرة.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، أن قرار رفع الفائدة انتابه العديد من الشكوك حول قدرة الفيدرالي الأمريكي على تحديد توجهات السياسة النقدية لنهاية العام الجاري.

وأوضح أن محافظ الفيدرالي الأمريكي يدعم فكرة استمرار رفع الفائدة بـ50 نفطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية، كان بمثابة رسالة إنذار للفيدرالي للتمهل وإعادة النظر في وتيرة التشديد النقدي التي تلقي بثقلها على قدرة البنوك في تحمل تلك الوتيرة وخاصة القطاع التكنولوجي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن لجنة السياسات النقدية قد تبحث خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد رجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال إفادة بالكونجرس، أن تبحث لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار، وذلك نظرًا لما تظهره البيانات الأخيرة حول التضخم والعمالة والإنفاق والتصنيع.