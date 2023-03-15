الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يتجاوز الـ6 أشهر.. بشرى سارة من «التموين» بشأن السلع الغذائية

السلع
السلع

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي في مصر من السلع الغذائية يتجاوز فترة الـ6 أشهر؛ مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة معارض "أهلًا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية مع توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تتجاوز الـ30%.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على قناة "etc" اليوم الأربعاء، أن عدد معارض "أهلًا رمضان" تجاوز 465 معرضًا وشادر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود أكثر من 92 سيارة متنقلة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والذي يساعد على وصول القوافل لأكثر المحافظات والمناطق احتياجًا.

وتابع: "السلاسل التجارية الكبيرة تعاونت واشتركت مع المبادرات الرئاسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسينطلق المعرض الرئيسي في مدينة نصر تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث إن هذا المعرض مستمر حتى 21 مارس بالتعاون مع أكثر من 400 شركة عارضة بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة".

وأكمل: "هناك ضخ لأكثر من 25 ألف طن من الأرز في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي في جميع أنحاء الجمهورية في منافذ أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم باستقرار كبير في الأسعار للسلع الغذائية خاصة أن مخزون مصر من القمح يكفي حتى قدوم الموسم القادم.

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