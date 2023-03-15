الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حماة الوطن: فكرة استيراد اللحوم التشادية اعتمدت على التبادل التجارى بين البلدين

اللحوم
اللحوم

كشف المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، عن تفاصيل مبادرة ضخ اللحوم التشادية في الأسواق المصرية.

وأكد "الجمال" أن فكرة المبادرة طرحت بعد التأكد من أن اللحوم السودانية قادمة في الأصل من تشاد التي تمتلك ثروة حيوانية تصل لـ120 مليون بقرة.

وأضاف "الجمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة تستهدف خفض أسعار اللحوم في مصر بالاعتماد على المراعي في تشاد، لافتًا إلى أن المبادرة تكمن بشراء عدد من الأبقار في تشاد؛ ليكون لدى مصر منتج حيواني متميز. 

وأوضح أنه تم شراء عدد من الأبقار والاستعانة بأطباء بيطريين ومهندسين زراعيين مصريين لرعي وتحصين الأبقار وفق التحصينات المصرية في تشاد، مؤكدًا أن هناك هامش ربح بسيطًا، متابعًا: "قررنا عدم الارتباط بسعر صرف الدولار وعمل تبادل تجاري بين مصر وتشاد في الإنتاج الحيواني".

 

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وائل لطفي

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