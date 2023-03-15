الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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6200 مسجد للاعتكاف.. «الأوقاف» تُعلن خريطة أنشطتها الدينية خلال شهر رمضان

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تقرر عقد عدد من السهرات الرمضانية بمراكز الشباب وقصور الثقافة خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه تقرر إحياء سنة الاعتكاف في 6200 مسجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، اليوم  الأربعاء، أنه من المقرر افتتاح 91 مسجدًا في المحافظات يوم الجمعة.

كما أكد أنه تقرر توزيع 10 أطنان لحوم يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا من الإثنين المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتابع: "وزارة الأوقاف أعدت خطة للاستعداد لشهر رمضان، وجرى عقد اجتماع مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور قيادات القطاع الديني كله، حيث جرى الإعلان أنّ صلاة التراويح ستكون في كل المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، وسيكون رمضان هذا العام غير مسبوق في تاريخ وزارة الأوقاف بأكمله.

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