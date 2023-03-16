الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إحدى المواطنات لـ«الدستور»: طلبت من «حياة كريمة» توفير منشورات المصالح الحكومية بطريقة «برايل»

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات لذوي الهمم، في المجال الصحي والاجتماعي، حيث عملت على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير الوظائف المناسبة لهم، إلى جانب توفير مسابقات في جميع الألعاب الرياضية، كما نظمت المبادرة الجلسات التوعوية التي تتحدث عن ظاهرة التنمر وكيفية إنهائها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة، وكان ذلك ما  يتمنون أصحاب الهمم بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

نأمل في طبع منشورات «الصحة وكتيبات المصالح الحكومية» بطريقة «برايل»

«مروة أحمد»، تبلغ من العمر 25 عامًا، إحدى القاطنات داخل مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، عانت كثيرًا من ظاهرة التنمر بسبب قصر القامة، لتبدأ في الابتعاد عن الناس وجلوسها داخل منزلها رافضة الخروج، لكن تبدل حالها عندما أتت لها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومدت لها يد العون والمساعدة.

وقالت «مروة» إن مبادرة «حياة كريمة» تحسن جودة الخدمات للمواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر الوظائف والمسابقات الرياضية لهم للاندماج داخل المجتمع، وتأمل في توفير نسخ «برايل» من كتيبات المصالح الحكومية، وكذلك منشورات وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لدى أصحاب الهمم، مضيفة: «الكتب تساعدنا في حماية أنفسنا من فيروس كورونا والأمراض المنتشرة».

وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في كل نواحي الحياة، والحق في المشاركة في كل المجالات، متمنية أن تتمكن من التطوع في مبادرة «حياة كريمة» وتسهم في رسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات وتغيير حياتهم للأفضل.

تختتم حديثها شاكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة ذوي الهمم إلى الأفضل وارتقت بهم اجتماعيًا ومعيشيًا، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها المساعدات والدعم النفسي.

المبادرة حياة كريمه ذوي الهمم الصحي دمج المجتمع الوظائف الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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