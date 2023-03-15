مسئول بـ«ويليز تاورز»: تقييم كوادر «التنسيقية» يقوم على أساس علمى

كشف حسن حلمي، رئيس قطاع استشارات الموارد البشرية لشركة "ويليز تاورز واتسون"، عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدريب وتطوير كوادرها.

وقال حلمي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، إن "ويليز تاورز واتسون" شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات وتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية، مُشيرًا إلى أن التعاون يدخل عامه الثاني على التوالي.

وأضاف أن البروتوكول الموقع يعد استمرارًا للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والشركة في مجال الوساطة والاستشارات وتقييم الكفاءات.

وأكد أنه تم الاتفاق من خلال البروتوكول على دعم التعاون المشترك في مجالات تدريب وتطوير القيادات الشبابية، موضحًا أن البروتوكول يأتي تأكيدًا على إيمان "التنسيقية" بأهمية التدريب والتطوير لمهارات الأعضاء وحرصها على تطوير مستوى أدائهم.

وأشار إلى نجاح التجربة في العام السابق، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون بين التنسيقية وشركة ويليز تاورز واتسن لتأهيل وتطوير الأعضاء، موضحًا أن نواب وأعضاء التنسيقية يخضعون للتقييم على أساس علمي.