الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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احتجاجات على قانون التقاعد.. ومراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تعيش ليلة صعبة

ماكرون
ماكرون

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن سبب استدعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيسة الوزراء وعدد من المسئولين لاجتماع عاجل بالإليزية عشية إصدار قانون التقاعد.

سبب استدعاء ماكرون لاجتماع عاجل

وقال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، عبر "سكايب" لـ “النشرة الإخبارية”، إن “ماكرون” استدعى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ووزير العمل ووزير الدولة المكلف بالتواصل مع البرلمان الفرنسي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة  للاجتماع العاجل بالإليزية، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة اللجنة المشتركة من البرلمان الفرنسي.

وأضاف أن الصيغة النهائية للقانون ستعرض للتصويت بمجلس الشيوخ وبعدها يتم التصويت عليه في البرلمان الفرنسي.

وتابع: الرئيس الفرنسي في هذا الاجتماع يريد تفادي هذا المأزق، وبعض المقربين منه قالوا إنه يريد أن يضع الفرنسيين أمام استحقاقاتهم الدستورية لأن أعضاء البرلمان تم انتخابهم من قبل الشعب وإذا تم تمريره من خلالهم سيتفادى الأزمة التي تعرض لها الرئيس الأسبق جاك شيراك. 

وأكد أن أحزاب اليمين مترددون في التصويت على مشروع التقاعد، مشيرًا إلى أن فرنسا تعيش ليلة صعبة، وأن مليونا و700 شخص تظاهروا اليوم ضد مشروع القانون.

ماكرون رئيسة الوزراء لاجتماع عاجل مجلس الشيوخ التصويت قانون التقاعد

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