الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المباحث تستمع لشهود عيان واقعة حريق مدرسة لغات بالهرم

حريق
حريق

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لمسئولي مدرسة لغات وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات نشوب حريق داخل منور مدرسة للغات بشارع عز الدين عمر بمنطقة الهرم.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل منور مدرسة للغات بشارع عز الدين عمر بمنطقة الهرم دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منور مدرسة لغات بشارع عز الدين عمر بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق داخل مدرسة لغات لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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