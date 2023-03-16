أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل على شاشات البنك المركزي 30.8394 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع، وتباين أداء العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 16-3-2023

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية