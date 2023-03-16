الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل على شاشات البنك المركزي 30.8394 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع، وتباين أداء العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 16-3-2023

سعر الدولار اليوم 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي القطري:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي الكويتي:  30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبي التجاري :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك التنمية الصناعية :  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي :  30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في المصرف العربي الدولي :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك المشرق:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية 

 

سعر الدولار الأمريكى​30.8394 جنيه للشراء 30.9357جنيه للبيع 
سعر اليورو​32.6034 جنيه للشراء32.7176 جنيه للبيع
سعر الجنيه إسترلينى​37.2201 جنيه للشراء37.3487 جنيه للبيع
سعر الفرنك سويسرى​33.4049 جنيه للشراء33.5237 جنيه للبيع
100 ين يابانى​23.1736 جنيه للشراء23.2512 جنيه للبيع
سعر الريال سعودى​8.2107 جنيه للشراء8.2374 جنيه للبيع
سعر الدينار كويتى​100.4836 جنيه للشراء100.8302 جنيه للبيع
سعر الدرهم اماراتى​8.3965 جنيه للشراء8.4238 جنيه للبيع
سعر اليوان الصينى​4.4651 جنيه للشراء4.4817 جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار سعر اليورو​ سعر الريال سعودى​ سعر الدينار كويتى​ سعر الدرهم اماراتى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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