أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023
سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل على شاشات البنك المركزي 30.8394 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع، وتباين أداء العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 16-3-2023
سعر الدولار اليوم
- الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في المصرف العربي الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|سعر الدولار الأمريكى
|30.8394 جنيه للشراء
|30.9357جنيه للبيع
|سعر اليورو
|32.6034 جنيه للشراء
|32.7176 جنيه للبيع
|سعر الجنيه إسترلينى
|37.2201 جنيه للشراء
|37.3487 جنيه للبيع
|سعر الفرنك سويسرى
|33.4049 جنيه للشراء
|33.5237 جنيه للبيع
|100 ين يابانى
|23.1736 جنيه للشراء
|23.2512 جنيه للبيع
|سعر الريال سعودى
|8.2107 جنيه للشراء
|8.2374 جنيه للبيع
|سعر الدينار كويتى
|100.4836 جنيه للشراء
|100.8302 جنيه للبيع
|سعر الدرهم اماراتى
|8.3965 جنيه للشراء
|8.4238 جنيه للبيع
|سعر اليوان الصينى
|4.4651 جنيه للشراء
|4.4817 جنيه للبيع