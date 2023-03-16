دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 16-3-2023

يهتم المسلمون بقراءة دعاء وأذكار الصباح، فالدعاء من أهم العبادات للتقرب إلى الله والتي حثتنا عنها السنة النبوية، وتعرض «الدستور» لقرائها بعض من دعاء و أذكار الصباح وأدعية الفجر مكتوبة.

دعاء الصباح

من دعاء الصباح: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل»، أخرجه مسلم.

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»، متفق عليه.

«اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»، أخرجه أبو داود والنسائي.

«اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغًا»، أخرجه أبو داود والنسائي.

أدعية الفجر

«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا»، أخرجه أحمد وابن ماجه.

«اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم»، أخرجه أبو داود والنسائي.

«للهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك» أخرجه أبو داود والنسائي.

«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»، أخرجه الترمذي وابن ماجه.

«اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»، أخرجه الترمذي.

«اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وعظم لي نورًا» أخرجه مسلم.