الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توفير الخدمات الصحية لذوى الهمم بقرية الضهرية ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم كافة الخدمات المعنوية والمدية لذوي الهمم  ودمجهم داخل المجتمع، وجاء ذلك من خلال تطوير الوحدات الصحية لتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب توفير وظائف وخدمات اجتماعية، ونظمت المبادرة الندوات التوعوية للحديث عن ظاهرة التنمر التي يتعرض لها ذوو الهمم، وكيفية إنهائها بين السكان.

الرئيس اهتم بنا ووفر جميع الخدمات لنا

«محمد إبراهيم»، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة، من قصار القامة، يقطن بقرية  الضهرية التابعة لمحافظة الدقهلية، تعرض للكثير من التنمر خلال فترة دراسته، الأمر الذي جعله يرفض التعامل مع الطلاب والذهاب لكليته لاستكمال دراسته، لكن تغير الحال تمامًا بعدما جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقريته وقدمت له الدعم النفسي.  

قال «محمد» في حديثه لـ«الدستور»، إن «حياة كريمة» بوابة أصحاب الهمم؛ لتحقيق كياناتهم الخاصة وتمويل أفكارهم التي تسهم بشكل كبير في نهضة البلد في مختلف المجالات، حيث توفر المبادرة الدعم لذوي الهمم من خلال الوظائف والمنازل والجلسات التوعوية التي تعالج ظاهرة التنمر.

وذكر أن الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات تسبب في التقليل من شأن قصار القامة وذوى الاحتياجات الخاصة والتنمر عليهم، عبر منح بعضهم أدوارًا فكاهية وجعلهم مادة للسخرية، وهى صورة غير حقيقية وتتنافى تمامًا مع المستوى التعليمي لأغلب أصحاب الهمم، لكن بفضل «حياة كريمة» أصبح الجميع يتعامل مع ذوي الهمم بطريقة صحيحة غير مؤذية لنا.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم في كل المصالح الحكومية وغيرها، يختتم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة ذوي الهمم إلى الأفضل وأصبحوا ينعموا بحياة هادئة خالية من التنمر والقلق.

المبادرة حياة كريمه لذوي الهمم المجتمع تطوير التنمر ظاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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