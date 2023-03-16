برلمانية: «مجمع الأسمدة» حلم تحقق لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية لـ"مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية"، بالعين السخنة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مؤكدة أنه لولا توافر الغاز والكهرباء ما تمت هذة النهضة الصناعية الضخمة.

وعددت النائبة رقية الهلالي، في بيان لها اليوم، المكاسب التي تعود علي مصر والعالم من هذا المشروع القومي، أولها تتمثل في زيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 1.7 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية لخدمة قطاع الزراعة بمصر، وثانيًا: تصدير الفائض إلى نحو 56 دولة، ومن ثم حل كل المشاكل المتعلقة بالأسمدة التى عملت الدولة على إيجاد حلول عاجلة لها خلال السنوات الأخيرة لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل مباشر، واصفة المشروع بـ"الصرح الصناعي العملاق" يضاف للصروح الصناعية القومية المصرية التي تم إشادتها في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بالنواب، إن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية تم إنشاءه على مساحة 285 فدانًا، وينقسم إلى جزئين، المدينة الإدارية والسكنية ومجمع المصانع، ويشتمل على 6 مصانع، وهي مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن، ومصنع لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومصنع حامض النتريك بطاقة 165 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة بطاقة 200 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة 300 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى المرافق الصناعية، مما يوفر الأسمدة لزراعة حوالي 3.5 مليون فدان بحلول منتصف أو آخر العام المقبل، بطاقة إنتاج تصل إلى مليون و740 ألف طن حاليًا .

ولفتت نائبة حماة الوطن، إلي أن مجمع الأسمدة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة يشكل منذ افتتاح المرحلة الأولى منه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2019 قيمة مضافة لخام الفوسفات والاقتصاد المصري، من خلال تنوع إنتاجه من الأسمدة الفوسفاتية بمعايير وجودة عالمية، مضيفه أن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، حلم تحقق نتيجة جهد وتحدي للصعاب والعقبات وبفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من الرئيس السيسي، بهدف تأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.

وأكدت الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، أنّ الهدف من مجمع الأسمدة، تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي المصري، بإنشاء أسمدة أزوتية بمعايير وجودة عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الأزوتية بما يتواكب مع خطة استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تحقيق مردود اجتماعي بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن وتحقيق مردود اقتصادي مناسب للأموال المستثمرة، والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية من خلال عائدات تصدير فائض الأسمدة لنحو 56 دولة.