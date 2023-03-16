منتخب مصر للهوكى يتأهل إلى كأس العالم للناشئين 2023 عقب الفوز على زيمبابوى

تأهل منتخب مصر للهوكي للناشئين إلي نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 21 سنه ، بعد الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 3/ 1 في دور قبل النهائي من بطولة كأس أفريقيا للناشئين التي ينظمها الاتحاد المصري للهوكي برئاسة الكابتن شريف كمال، علي ملعب استاد الهوكي الدولي بهيئة قناة السويس في الفترة من 12 الي 16 مارس الجارى.



وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل الي كأس العالم برفقة منتخب جنوب أفريقيا، ويخوض منتخبي مصر وجنوب أفريقيا نهائي البطولة " الخميس " في تمام الساعة الخامسة مساءً علي لقب بطولة أفريقيا للناشئين.



كما حقق منتخب مصر الناشئين انتصارين أمام كينيا بنتيجة 1 /0 ، والفوز علي زيمبابوي اليوم 3/1 ، والخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 3 / 0 .



فيما يخوض منتخب مصر للهوكي للناشئات مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع الخميس أمام منتخب كينيا الذي يخوض منافسات كأس بطولة افريقيا .



وتقام منافسات كأس العالم للناشئين في كوالالمبور ماليزيا في الفترة من 5 الي 16 ديسمبر 2023 .

كان قد حقق منتخب مصر الناشئات تحت ١٦ سنة الفوز علي منتخب الجزائر بنتيجة كبيرة ١٠١ / ٢٣ ، في الجولة الثانية من البطولة الافريقية للناشئات الي تستضيفها مصر علي مجمع الصالات بأستاد القاهرة .

وشهد اللقاء سيطرة ناشئات مصر علي الفترات الأربعة حيث جاءت كالتالي " ٢٨ / ١٠ ، ٥٧/١٥ ، ٨٠/١٧ ، ١٠١/٢٣ .

وحقق منتخبنا أمس الفوز علي منتخب تشاد عقب انسحاب الأخير بسبب عدم الالتزام بموعد الحضور قبل انطلاق اللقاء.

وأقيمت اليوم أيضا قبل مواجهة منتخبنا أمام الجزائر، لقاء ضمن بطولة الناشئات حيث فاز منتخب مالي على الجابون بنتيجة ١٥٣ / ١٤ .

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات تحت ١٦ سنه مصر من ٦ إلي ١٥ الشهر الجاري والمؤهلة لكأس العالم دون ١٨ عاما ، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لاسباب أمنية .

وتضم البطولة الافريقية للناشئين سبعة منتخبات هم " الجزائر ؛ الجابون ، أوغندا ، تشاد ، كوت ديفوار ومالي الي جانب المنتخب المصرى ، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر ، الجابون ، أوغندا ، مالي ، تشاد ، ومنتخب مصر " .



ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون ١٨ عاما .