الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب: التعثر مصير 40% من شركات بريطانيا الناشئة بسبب «سيليكون فالي»

سيليكون فالي
سيليكون فالي

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن الأزمة الحالية في بريطانيا لم تشهدها المملكة منذ 300 عامًا، وهي تعد من أشرس الأزمات التي واجهتها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إفلاس بنك "سيليكون فالي"، سيؤدي لتعثر 40% من الشركات الناشئة في بريطانيا، مؤكدًا أن زيادة الميزانية هي أبعد ما يكون عن الترجمة الحقيقة على أرض الواقع.

أزمة بريطانيا اليوم لن تنتهي بموازنة أو قرار حكومي

وتابع أن أزمة بريطانيا اليوم لن تنتهي بموازنة أو قرار حكومي أو استيعاب المظاهرات بالشارع ولكنها ممتدة لفترة، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين  بعد 13 عامًا في السلطة أفلس عن تقديم رئيس وزراء جديد.

وأشار إلى أن الأخبار البريطانية تؤكد أن رئيس حزب العمال، ليس الشخصية القادرة على إخراج بريطانيا من عثرتها وبالتالي بريطانيا مرشحة لأزمة كبيرة وهي الأشرس.

كاتب بنك سيليكون فالي افلاس الشركات الناشئة بريطانيا حزب المحافظين حزب العمال

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