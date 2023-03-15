يُنتجها مجمع المصانع الأزوتية.. معلومات عن أسمدة «اليوريا» للمحاصيل الزراعية

أشاد عدد كبير من أعضاء لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة، بالمجمع الخاص بصناعة الأسمدة الآزوتية في العين السخنة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برفقة عدد من الوزراء.

وأكد الأعضاء بوزارة الزراعة، خلال تصريحاتهم الخاصة لـ«الدستور»، أنَّ هذا يأتي استكمالاً لأحد المتطلبات الرئيسية لإنتاج الزراعة، مُشيرين إلى أنَّ الأسمدة هي أساس الزراعة، ممَّا يُعني أنه لا يوجد نموّ أخضر دون أسمدة نيتروجينية.

وأشاروا إلى أنَّ الإنتاج الزراعي لابد وأن يعتمد على الأسمدة النيتروجينية، في كثير من الأحيان، بجانب الأسمدة الأخرى، حيثُ تحتاج بعض النباتات إلى الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين، خاصَّة ما يأتي من المواد العضوية كسماد «اليوريا»، كونهُ مسؤولاً عن نمو الأوراق في النبات.

وتحتل مصر مركز عالمي ضمن الدُول المُنتجة للأسمدة، خاصة «اليوريا»، والتي تقوم بإنتاجها بجودة عالية جدًّا، ما يجعلها شريك أساسي في عملية الإصلاح داخل وخارج البلاد.

في هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن أسمدة «اليوريا» والتي يُنتجها مجمع الأسمدة الآزوتية، الذي افتتحه الرئيس، اليوم الأربعاء، بالعين السخنة، من خلال السطور التالية:

- اليوريا هي أهم سماد نيتروجيني في السوق.

- هي مادة صلبة بلورية بيضاء تحتوي على 46 في المائة من النيتروجين كمادة مضافة للعلف الحيواني وسماد.

تستخدم اليوريا بعدة طرق لتوفير تغذية النيتروجين لنمو النبات.

يتم خلطه بشكل شائع مع التربة أو وضعه على سطح التربة.

بسبب قابلية الذوبان العالية، يمكن إذابته في الماء وتطبيقه على التربة كسوائل، أو إضافته بمياه الري، أو رشه على أوراق النبات.

- سماد اليوريا هو سماد عضوي مستقر يمكنه تحسين جودة التربة.

- يعمل على توفير النيتروجين للنباتات، وزيادة إنتاجية المحصول.

- تتمثل وظيفته الرئيسية في تزويد النباتات بالنيتروجين لتعزيز نمو الأوراق الخضراء وجعل النباتات تبدو خصبة.

- تساعد اليوريا في عملية التمثيل الضوئي للنباتات.

- يساعد النيتروجين النباتات على إنتاج الكلوروفيل.

- يستخدم بشكل أساسي لنمو الأزهار.

الرئيس يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، برفقة عدد من الوزراء.

الرئيس يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، حيث أُنشئت الشركة عام 1972، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تعد شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.