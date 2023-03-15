تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب مقتولاً وملقاة في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور.

وعثر رجال المباحث ببولاق الدكرور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية وبه عدة إصابات متفرقة بجسده وملقاة في الشارع وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.