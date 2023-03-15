الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص جراء تصادم دراجتين ناريتين ببنى سويف

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، الأربعاء، إثر تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة السحارة بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارتا إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين الثلاثة وهم: محمد على جابر، 32 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليسري، ومحمد ربيع عباس، 24 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسري، وأحمد محمد أحمد، 15 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه.

تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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