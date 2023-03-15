الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كريم بنزيما أساسيًا.. تشكيل الريال أمام ليفربول فى دورى الأبطال

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة الريال وليفربول في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وشهد تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم بعد تعافيه من الإصابة، بجانب فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وانتهت مباراة الذهاب بانتصار كاسح لـ ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك ريال مدريد، مستغلًا خطأ فادحا من تيبو كورتوا، ليرفع رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 44 هدفًا، متقاسمًا صدارة الهدافين الأفارقة في المسابقة القارية.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

ونستعرض تباعًا في ذلك التقرير، ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

– تسجيل محمد صلاح لهدف يعني انفراده بصدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والتي يتقاسمها مع الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق برصيد 44 هدفًا.

– محمد صلاح يأمل في العودة لموقعه في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره لصالح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي سجل 5 أهداف أمس، ليرفع رصيده إلى 10 في المسابقة، متفوقًا على مو الذي سجل 8 أهداف.

– محمد صلاح يأمل في زيادة رصيده من الأهداف، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي ليفربول برصيد 178 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز السادس روبي فاولر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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