خبير زراعى: الدولة تستهدف توفير الأسمدة لاستصلاح 4 ملايين فدان

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن الدولة المصرية وقفت صامدة أمام الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا وما تلاها من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أبوالمعاطي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن وزارة الزراعة تعمل على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة والدلتا الجديدة، تنمية شمال ووسط سيناء، وجنوب الوادى "توشكي الخير"، لافتا إلى أن هذه الأراضي تحتاج لمغذيات وهي التي توفرها مجمعات المصانع الأزوتية.

وأشار الخبير الزراعي إلى أن الدولة تعمل على توفير الاحتياجات من الأسمدة من خلال إنشاء المصانع، حيث تستهدف استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، والتى تحتاج للتسميد من خلال المشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، معقبًا: "بدأنا في معرفة احتياجات الأراضي من المغذيات".

واستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية.