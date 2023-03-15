سمير فرج: اعتراض روسيا لطائرة أمريكية مسيرة «تحرش عسكرى»

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن اعتراض روسيا لطائرة أمريكية مسيرة يعتبر تحرشًا عسكريًا؛ لأن الطائرة الأمريكية أحد أحدث الطائرات المسيرة في العالم، والتي تبلغ تكلفة تصنيعها 40 مليون دولار، ومداها يصل لـ3 آلاف كيلو مترات وتطير لـ4 ساعات متواصلة، وتحمل صواريخ أيضا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الطائرات الروسية سيطرت على المسيرة الأمريكية من خلال رمي وقود أمامها، وطائرة روسية أخرى حطمت مروحيتها.

وتابع: تم إسقاط الطائرة في البحر الأسود تخوفا من إسقاطها في روسيا، وهناك سباق روسي أمريكي على إيجاد الطائرة؛ لأنها كنز ثمين بمعداتها وما تحمله.

وأكد أن أمريكا لم تتهور بضرب روسيا، وهذا يعتبر طمأنة للعالم بعدم حدوث حرب عالمية، وهناك تواصل بين الجانبين لعدم حدوث أي اشتباك، واصفا ذلك برد الفعل العقلاني، ولن تحدث أي مشكلات الفترة المقبلة.