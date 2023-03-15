خبير: تعظيم دور الزراعة يوفر العملة الصعب ويقلص حجم الاستيراد

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، عن أهمية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية؛ ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن التوسع الأفقي يُمثل إضافة جديدة للرقعة الزراعية؛ من خلال استصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري.

وأضافت "رجب" أنه حتى المياه المعالجة يتم خلطها بالآبار من أجل تقليل نسبة الملوحة بها، واستخدامها في الري بالأراضي المستصلحة، مشيدة بما تم استصلاحه في المناطق الجديدة بالعديد من المحافظات؛ ومنها المنيا وبني سويف.

وتابعت أن الدولة تتجه لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل؛ مؤكدة أن الذرة المصرية أصبحت مميزة جدًا؛ لتتفوق الذرة المصرية على نظيرتها الأرجنتينية، لافتة إلى أن الزراعة هي القاطرة التي ستقدم لمصر قيمة مضافة، حاليًا.

وأوضحت أن تعظيم دور الزراعة سيعمل على توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد احتياجاتنا من المحاصيل، إلى جانب توفير وطرح السلع بالأسواق الداخلية.