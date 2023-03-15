الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدًا، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث، تفيد طلب موظف في إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه الشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراضٍ زراعية.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسًا بالرشوة وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات موظف رشوة مقاول أرض زراعية محاكمة

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وائل لطفي

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