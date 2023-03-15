الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«كتل هوائية باردة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية حتى الاثنين المقبل، حيث نشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات بجميع مدن الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد اعتدال الحرارة حتى الجمعة المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى بين 25 و26 درجة، وعلى محافظات جنوب البلاد بين 28 و30 درجة، مشيرة إلى أن السبت المقبل سيشهد تأثر البلاد بكتل هوائية في طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة من الغد حتى الإثنين المقبل كالآتي:

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

 

درجات الحرارة الجمعة 

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

 

توقعات درجات الحرارة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

 

درجات الحرارة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

 

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الأرصاد الجوي الأرصاد الجوية أ الأرصاد الأرصاد الجوية أرصاد الجوية الجمعة المقبل الجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

غدًا.. الحكم على عاطل بتهمة قتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

بعد زفاف الأميرة إيمان.. تعرف على موعد الزفاف الملكي في الأردني

مقتل 7 جنود أتراك فى سقوط مروحية بالعراق

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»