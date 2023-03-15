«كتل هوائية باردة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية حتى الاثنين المقبل، حيث نشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات بجميع مدن الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد اعتدال الحرارة حتى الجمعة المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى بين 25 و26 درجة، وعلى محافظات جنوب البلاد بين 28 و30 درجة، مشيرة إلى أن السبت المقبل سيشهد تأثر البلاد بكتل هوائية في طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة من الغد حتى الإثنين المقبل كالآتي:

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

توقعات درجات الحرارة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.