تزور الأقصر الآن.. كل ما تريد معرفته عن الملكة ماتيلدا زوجة ملك بلجيكا

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، اليوم الأربعاء، الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا والأميرة إليزابيث خلال زيارتهما لمقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على زيارة ملكة بلجيكا الراحلة الملكة اليزابيث للمقبرة عقب افتتاحه عام 1923 أي قبل مائة عام.

واستمتعت الملكة والأميرة لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري حول المقبرة، وما يتعلق باكتشافها على يد البريطاني هوارد كارتر، حيث أنه بعد مرور 100 عام على الزيارة التاريخية للملكة إليزابيث ملكة بلجيكا فى عام 1923 لمصر وزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بمحافظة الأقصر، تعيد الحفيدة الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، نفس الذكريات الساحرة بزيارة جديدة لمصر والأقصر برفقة جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، حيث التقطت لدى وصولها لمحافظة الأقصر نفس الصورة التى التقطتها الجدة الملكة إليزابيث على بلكون غرفتها بفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا:

- ولدت الملكة ماتيلد فى بلجيكا 20 يناير 1973 وسط واحدة من أقدم العائلات النبيلة في بلجيكا.

- كان والدها باتريك سياسيًا بلجيكيًا ، لكنه استقال بعد أن تزوجت ماتيلدا من الأمير البلجيكي فيليب.

- كانت والدتها ، آن ، كونتيسة بولندية هربت من البلاد بعد الحرب العالمية الثانية ، وانتقلت إلى الكونغو لبعض الوقت ثم انتهى بها المطاف في بلجيكا حيث التقت بزوجها.

- التحقت ماتيلدا بالمدرسة الابتدائية في باستون والمدرسة الثانوية في بروكسل ، قبل دراسة علاج النطق وعلم النفس، وعملت الملكة كمعالجة للكلام من 1995 إلى 1999.

- تزوجت من الأمير فيليب في 4 ديسمبر 1999 ولديهم أربعة أطفال: ابنة إليزابيث دوقة برابانت ، وابنان جابرييل وإيمانويل، وابنة أخرى إليونور (2008)، وكأم لأربعة أطفال، تولي الملكة أهمية كبيرة لعائلتها.

- تساعد الملكة الملك في أداء مهامه كرئيس للدولة.

- تحرص دائما على إجراء عدد من الزيارات والتي تشمل العديد من المؤسسات، والاتصالات مع السكان، والاحتفالات في بلجيكا وخارجها، وزيارات الدولة ، وتعزيز صورة بلجيكا في الخارج.