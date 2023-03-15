افتتحه الرئيس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يعد أحد أعمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة وهي أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

•• "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية.

- يوجد مجمع الأسمدة الآزوتية في مدينة العين السخنة.

- يتكون مجمع الأسمدة الآزوتية من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة، ويضمن الحفاظ على الريادة المصرية بقطاع الأسمدة.

- يعد مجمع الأسمدة الآزوتية من ضمن التوسعات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع القومي الضخم، والذي يضاعف أهمية قيمة الفوسفات المصري بتصنيع الأسمدة.

- يحقق إنشاء المصانع الجديدة في مجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة، إنتاج ضخم من الأسمدة.

- الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة مليون و720 ألف طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والآزوتية لخدمة قطاع الزراعة بمصر، ويتم تصدير الفائض إلى نحو 56 دولة.

◘ المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة بالعين السخنة

- مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن/ عام.

- مصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن/ عام.

- مصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا.

- مصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن/ سنويا.

- مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن/ سنويا.

- مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 300 ألف طن/ عام، وذلك لأول مرة في مصر.

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

- يعمل مجمع الأسمدة الفوسفاتية على تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية.

- يتكون المجمع من 5 قطاعات رئيسية بإجمالى 9 مصانع ومرافق صناعية، إضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

- الشركة تتكون من 47 مصنعًا لإنتاج الكيماويات والأسمدة