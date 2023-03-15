«الزراعة» تكشف عن محصول استراتيجي لإنتاج أفضل الزيوت النباتية

قال الدكتور محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول الكانولا يعتبر من أهم المحاصيل الزيتية في العالم. وهو من المصادر الهامة للحصول على الزيوت النباتية بعد زيت النخيل وزيت فول الصويا، ويعتبر زيت الكانولا من أفضل الزيوت النباتية عند استخدامه في تغذية الإنسان فهو يحتوي على 6% فقط من الأحماض الدهنية المشبعة و94% أحماضا دهنية غير مشبعة.

وقال إنه من المعروف أن زيت الكانولا يستخدم في تغذية الإنسان في كثير من دول العالم، حيث يستخدم على نطاق واسع في كندا وأوروبا وأمريكا والهند واليابان وعلى سبيل المثال فإن زيت الكانولا يمثل 63% من جملة الزيوت النباتية الغذائية المستخدمة في كندا، بينما يمثل فول الصويا 24% وزيت عباد الشمس 4% فقط، ويحتوي زيت الكانولا على الحمض الدهني أوميجا 3 وكذلك الحمض الدهني أوميجا 6، مما يجعله مفيدًا صحيًا خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية، وفقِا لمنظمة الصحة العالمية وجمعية السكري الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية.

وحول أهمية الكانولا في زيادة الناتج المحلي من الزيوت النباتية قال "رضا محمد علي إن محصول الكانولا يعتبر من المحاصيل الشتوية التي تتميز باحتياجاتها المائية القليلة، وارتفاع نسبة الزيت في البذور من 40-45%، مما يساعد في زيادة كمية الزيت الناتجة من الفدان، ويتحمل الملوحة في التربة حتى 5000 جزء في المليون دون تأثر الإنتاجية وعلى ذلك تصلح زراعتها بالأراضي الجديدة المتأثرة بالملوحة، ومقاومة للانفراط، مما يقلل من فقد المحصول وزيادة الإنتاجية، كما أنها في الحدود المسموح بها عالميا من حمض الإيروسيك مع إمكانية زراعة الطرز الربيعية في مصر وملائمتها للظروف الجوية، وكذلك زراعة محصول الكانولا وإنتاج الزيت منه يؤدي إلى المساهمة في سد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية، مما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة التي تنفق في استيراد الزيوت النباتية، مشيرًا إلى أن خطة إنتاج التقاوي للكانولا: موســم 2023/ 2022 يتم زراعة 160 فدانا لإنتاج تقاوي الأساس، تنتج 128 طن تقاوي أساس، موســم 2024 بالتنسيق مع إدارة التقاوي والشركات ويتم زراعة 25.6 ألف فدان لإنتاج تقاوى المعتمد، تنتج 20 ألف طن (تقاوى معتمد)، تكفي لزراعة 4 ملايين فدان لدى المزارع 100%.