«الزراعة» تكشف عن محصول الكتان كغذاء ومساء وتغطية الاستهلاك المحلي

أكد الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول الكتان كمحصول زيتي من أقدم محاصيل الألياف التي استعملها الإنسان في صناعة ملابسه وكغذاء وقد وجدت المنسوجات الكتانية في مقابر قدماء المصريين والتي يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف سنة ق.م، ويُزرع الكتان فى مصر للغرضين معًا:ـ منها استخراج الألياف من السوق حيث يتم استخراج الألياف التي تستخدم في عمل الملابس الفاخرة والخيوط الأقل درجة تستخدم في قلوع المراكب، والمفروشات، واستخراج الزيت من البذور حيث تتراوح نسبة الزيت من 35 إلى 45% على حسب الصنف ويتميز التركيب الكيميائي لبذور الكتان بارتفاع نسبة البروتين والكربوهيدرات الذائبة والكالسيوم والفسفور وغني بأوميجا 3 ويسمى زيت الكتان بالزيت الحار، أما عن الكسب الناتج بعد عصر البذور فيحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات ويستخدم في تغذية الماشية.

وقال رضا محمد علي، إنه بدراسة تطور مساحة محصول الكتان خلال الفترة من 2018 - 2022 تبين أنها تتذبذب خلال فترة الدراسة حيث بلغت حدها الأدنى موسم 2020/2021 حيث بلغت نحو 6366 ألف فدان، وبلغت حدها الأعلى موسم 2018 / 2019 حيث بلغت نحو 25018 فدان، ويتم إنتاج حوالي من 40-50% من جملة الاحتياجات السنوية من زيت الكتان والتي تقدر بحوالي 15-20 ألف طن بنسبة 20% كاستهلاك آدمي، 80% للصناعة ويتم تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد: كبذور للعصير بكمية تتراوح ما بين 25-30 ألف طن سنويًا، وزيت كتان بدرجات مختلفة حوالي 6-8 آلاف طن سنويًا، وتستورد مصر كمية من بذور الكتان تبلغ من 100ـ 140 طن سنوياً.

وأوضح أنه يقترن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الكتان بتفعيل الزراعة التعاقدية فيه كما في المحاصيل الزيتية الأخرى ووضع سعر ضمان وإلزام الشركات باستلام المنتج بذور/ ألياف بأسعار تحقق هامش ربح للمزارعين لتشجيع زراعته.

وبالنسبة لخطة إنتاج التقاوي: فقد تم زراعة 7.5 فدان موسم 3021/2022 أنتجت 4.5 طن تقاوي معدة تكفي لزراعة 75 فدان لإنتاج تقاوي 30 طن التقاوي المعتمد بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تكفي لزراعة 500 فدان لدى المزارعين، مشيرًا إلى أنه مستهدف مساحة 25 ألف فدان موســم 2022 / 2023 من الكتان يتم زراعة 30 فدان لإنتاج تقاوي الأساس، تنتج 12 طن تقاوي أساس، موسـم 2024 بالتنسيق مع إدارة التقاوي والشركات ويتم زراعة 200 فدان لإنتاج تقاوي المعتمد تنتج 80 طن (تقاوي معتمد تكفي لزراعة 1333 ألف فدان لدى المزارع 5%.