الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الوفد يشارك في مؤتمر الأحزاب العالمي المنعقد بالصين عبر «الفيديو كونفرانس»

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة في المؤتمر العالمي للأحزاب الذي نظمه الحزب الشيوعي الصيني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتطبيق زووم .
والمؤتمر كان برئاسة وحضور الرئيس شي جين بيانغ، رئيس دولة الصين والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني. 
وشارك من الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، الدكتور النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا والمهندس حاتم رسلان السكرتير العام المساعد، وعضو الهيئة العليا، والكاتبان الصحفيان ياسر شورى رئيس المركز الإعلامي وشريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية  المستشار الإعلامي للحزب  وعلي عبد الودود، مقرر لجنة العلاقات الخارجية وداليا أبوشقة عضو اللجنة. 
والمؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الأحزاب في العالم والاستفادة المتبادلة بين الحضارات.

الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي الصيني الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد الفيديو كونفرانس تطبيق زوم معهد الدراسات السياسية

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وائل لطفي

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