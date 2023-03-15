ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بجمارك العاشر من رمضان

تمكن رجال الجمارك بالعاشر من رمضان من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الرسائل المصدرة بجمرك العاشر من رمضان تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 7551 لسنة 2023 باسم شركة “ا. ا. للتصدير والصنف” طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن أعشاب طبية مصدره الي السعودية عن طريق جمرك العاشر.

وبالعرض على محمد رشدي مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية بجمارك القاهرة قرر تشكيل لجنة جمركية لمعاينة المشمول برئاسة شادي حسن مدير الجمرك وعضوية محمد عبدالمطلب مدير التعريفة ومحمد عشماوي رئيس قسم الحركة فتبين وجود 644 كرتونة أدوية بشرية محلية منها كولماك وإليكسال وأوكسيميت وكونجستال وديكلوفين ومالوبي وغيرها من الأدوية والجميع غير مدرج بالبيان الجمركي وبدون وجود موافقة السياسات الدوائية على التصدير.

وتقدر قيمة التعويضات الجمركية بحوالي 6 ملايين جنيه.

قرر محمد الخضري القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.