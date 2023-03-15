نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومي»

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه قرر اختصار مدة الزيارة الرسمية التي يجريها إلى ألمانيا، والتي تبدأ، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أجرى مشاروات حول تطورات الأمن القومي.

ولم يذكر بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أية تفاصيل حول مدة الزيارة بعد تعديلها أو المشاورات التي أجراها.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، خلال زيارته إلى ألمانيا، بأولاف شولتس المستشار الألماني، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وبحسب جدول الزيارة السابق، فكان مقررًا أن تستمر زيارة نتنياهو إلى ألمانيا حتى يوم الجمعة المقبل.