كيف نجت مصر من أزمة الأسمدة العالمية؟.. خبير زراعى يوضح

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن أهمية مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الأسمدة ومستلزمات إنتاجها لا غنى عنها للإنتاج الزراعي رغم الأزمة عالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى اهتمام الدولة بهذه القضية، وهو ما ظهر جليًا من خلال إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية حتى وصل إلى افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية اليوم.

وأكد أن زيادة الإنتاج تعتمد على محورين رئيسيين إما التوسع الرأسي عن طريق زيادة إنتاجية الفدان أو التوسع الأفقي الذي شهدته الأراضي الزراعية على مدار الأعوام الماضية في أكثر من 3.5 مليون فدان أي ثلث المساحة المزروعة في مصر حاليًا، وهو ما أسهم في نجاة مصر من الأزمة العالمية.