التحريات تكشف سبب تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

كشفت التحريات الأولية لحادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين أن أحدهما كانت مسرعة واختلت عجلة القيادة من قائدها أثناء سيره مما أدى إلى اصطدامها بالأخرى، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بنطاق البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.