التحريات تكشف سبب وفاة شاب في المعصرة

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة المعصرة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية ووفاته.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفي من مدمني المخدرات وشرب الكحوليات، وأضافت التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.