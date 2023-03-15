الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب وفاة شاب في المعصرة

وفاة شاب
وفاة شاب

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة المعصرة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية ووفاته.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفي من مدمني المخدرات وشرب الكحوليات، وأضافت التحريات  أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع الأول

على خُطى أبيه وجده.. مكتبة وهبة تتحدى الدولة وتوزع كتبًا لـ«الإرهابية»

التحريات تكشف سبب تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية مجيدو".. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومي»