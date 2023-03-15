بعثة الأهلى تطير إلى الكاميرون استعدادًا لمواجهة القطن (صور)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جنوب إفريقيا ظهر الأربعاء، متوجهة إلى مدينة جاروا، استعدادًا لمواجهة مضيفه القطن الكاميروني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وسيحل الأهلي ضيفًا على القطن الكاميروني، يوم الجمعة المقبل، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (رومدي أدجيا)، في إطار منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخاص الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الختامي في جنوب إفريقيا صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا قبل السفر إلى الكاميرون.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران وخاض اللاعبون فقرة إحماء، ثم أعقبها تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

كان فريق الكرة قد تناول وجبة الإفطار في السابعة والنصف صباح اليوم، فيما بدأ المران في التاسعة على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وعاد الفريق إلى فندق الإقامة لتناول وجبة الغداء قبل التحرك ومغادرة مدينة بريتوريا والتوجه إلى مطار جوهانسبرج.