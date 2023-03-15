التحقيقات تكشف سبب حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

تجري النيابة العامة بنيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي بالبدرشين.

وكشفت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في البدرشين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.