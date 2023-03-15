بيريرا يطالب بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحكام خلال المعسكرات

طالب البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، بضرورة زيادة عدد الحكام فى المعسكرات بهدف اكتشاف مواهب جديدة وعدم الاقتصار على المجموعة الحالية التىتشارك فى إدارة مباريات الدورى الممتاز والقسم الثانى.

وشدد بيريرا، خلال المحاضرات فى المعسكر الأول للحكام على منح الفرصة للجميع لمصلحة التحكيم المصرى، دون أي مجاملات لمجموعة بعينها، فضلًا عن إتاحة الفرصة بشكل أكبر للحكام الشباب حتى يكتسبوا الخبرات التى تساعدهم فى تقديم صورة مشرفة عن التحكيم المصرى.

وانطلق أمس الأول معسكر حكام الدوري الممتاز بأحد فنادق القاهرة، تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا في الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري.

تواصل لجنة الحكام باتحاد الكرة معسكر حكام الدورى الممتاز بأحد فنادق القاهرة، تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة ورئاسة البرتغالى فيتور بيريرا.

وحضر فعاليات المعسكر محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مدير العلاقات العامة باللجنة، وأيمن دجيش، مجدى رزق، حمدى القاضى، وجيمس حنا، وفريد سلطان.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات المعسكر الثاني لحكام الدوري الممتاز بواقع عدد 50 حكمًا ومساعدًا، خلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بخوض مباراتى مالاوى يومى 24 و28 من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 .

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة لمسئوليته عن التطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024، بناءً على ترشيح من مواطنه البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، حيث يتقاضى بيريرا 20 ألف دولار كراتب شهرى، بداية من أول مارس وحتى نهاية الموسم المقبل.