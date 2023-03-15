وزير الصحة يعلن موافقة «وزراء الصحة العرب» على تأسيس الوكالة العربية للدواء «وعد»

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بالموافقة على المقترح المصري، بتأسيس وإنشاء الوكالة العربية للدواء «وعد» ومقرها في مصر، مؤكدًا أن هذا التحرك يعد إحدى ثمار نجاح الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن العمل العربي المشترك لن يتحقق إلا بترجمة حقيقية للأفكار البناءة على أرض الواقع، منوهًا إلى أن إنشاء هذا الكيان العربي سيفعل القدرات التصنيعية في الدول العربية، بالتعاون والتنسيق والتكامل مع جميع هيئات الدواء العالمية، مضيفا أن هيئات الدواء العربية المختصة ستناقش كافة التفاصيل الفنية.

وأضاف أن إنشاء الوكالة العربية للدواء سيحقق استدامة دوائية لكل الدول العربية من خلال فتح أسواق جديدة للأدوية والمستلزمات التي تصنع داخل الدول العربية، وهو ما سيلقي بظلاله على دعم الاقتصادات العربية، ويحقق في مجملة نموا اقتصاديا لكافة دول الوطن العربي، وسيدعم عمل الهيئات العربية العليا للدواء، دون أي تعارض مع القوانين الوطنية للدول الأعضاء.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن موافقة مجلس وزراء الصحة العرب على إنشاء الوكالة العربية للدواء، ينم عن وعي كامل وإدراك ناضج لتحقيق المصلحة العربية المشتركة، مؤكدًا أن الدولة المصرية على استعداد لمزيد من التعاون والترحيب بأية ملاحظات أو مدخلات بشأن الوصول للتصور النهائي للبدء في جعل الوكالة العربية للدواء، أمرًا واقعيًا ملموساً.