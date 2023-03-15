الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيتوريا يستعين بوجوه جديدة في قائمة الفراعنة: لماذا؟

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

استقرّ البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الاستعانة بعدد كبير من الوجوه الجديدة في الدوري المحلى خلال مواجهتى مالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024.

جاء قرار فيتوريا باستدعاء عدد كبير من الوجوه الجديدة فى القائمة التى سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل، بسبب تراجع مستوى معظم اللاعبين الدوليين وخاصة نجوم الأهلى والزمالك، حتى يكون هناك فرصة للوقوف على مستوى الوجوه الجديدة فى ظل سهولة مواجهتى مالاوى .

وأبدى فيتوريا استياءه من تراجع مستوى نجوم الأهلى والزمالك بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، الأمر الذى وضع الجهاز الفنى فى حيرة بسبب تقارب المستوى بين اللاعبين.

على جانب آخر، يكشف روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، آخر استعدادات الجهاز الفنى لمباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار .

وأعلن محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيعقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ المقرر إقامتها بكوت ديفوار .

كما يتحدث روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتي مالاوي التي سيتم الإعلان عنها صباح يوم ١٨ مارس الجاري.

ويتطرق فيتوريا خلال المؤتمر للحديث عن تكليف مجلس ادارة اتحاد الكرة له بشأن اختيار المدير الفنى لمنتخب الظل، وكيفية التعامل والتخطيط لهذا المنتخب حتى بطولة افريقيا للمحليين التى ستقام فى مطلع عام 2025 ، وكيفية الاستفادة من تكوين هذا الفريق فى فرز عناصر جديدة للمنتخب الأول.

28 مارس 28 مارس الجاري استعدادا استدعاء الاهلي والزمالك الاستعانة استعدادات

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وائل لطفي

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