غدا.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد السجود للصليب في القاهرة

يترأس البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي احتفالا بالأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس (أحد السجود للصليب المُكرم)، غدا الأحد، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي- الأزهر- القاهرة.

من جهة أخرى، نشر الأنبا نيقولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عظة للأب أوغسطين سوكولوفسكي عن القديس غريغوريوس بالاماس، وقال خلالها إنه كان القديس غريغوريوس بالاماس رجلاً تركزت حياته على التفكير اللاهوتي، وكان طريقه هو التجلي. لقد تحمل هجمات خصومه اللاهوتيين اللاتين الذين ادعوا أن عقيدة التجلي والنور الإلهي التي دافع عنها باطلة. تمت إدانته رسميًا، وفقط في نهاية حياته انتصرت تعاليمه، وأصبحت تعليمًا للكنيسة الأرثوذكسية.

ماذا علمنا القديس غريغوريوس؟ علمنا القديس غريغوريوس عن حقيقة أن النور الذي يراه الزاهدون، نور المسيح الذي يدخل حياة القديسين، والذي يأتي إلى كل حياة مسيحية ليس ثمرة الخيال البشري والتفكير الذاتي، ولكن هبة من الله معطيًا ذاته للبشر. نور المسيح هو نور التجلي. لذلك، أصبح التفكير في التجلي رمزًا لحياة القديس غريغوريوس بأكملها.

يتجلى تعليم القديس غريغوريوس بالنسبة لكل واحد منا في ضرورة الحفاظ على الأصالة. نحن مدعوون لاتباع كلمات القديسين، كلمات تعليم الكنيسة حول الأصالة في حياتنا اليومية. لأن كلمة القديسين، الكلمة عن النور الإلهي للتجلي هي كلمة عن إمكانية دخول التجلي إلى حياة كل واحد منا.

