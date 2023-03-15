الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«iTi» يُنظم ندوة حول «ثورة الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني»

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، ندوة مجانية بعنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني"، وذلك اليوم الاربعاء 15 مارس عبر الإنترنت، تبدأ الندوة الساعة السادسة ونصف مساء. 

 ويحاضر في الندوة خبراء ومتخصصون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

 وتهدف الندوة إلى تمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في تحليل الدفاع السيبراني والتنبؤ به.

وتتناول الندوة عدة محاور، أهمها تعريف ماهية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، ونماذج التعلم الآلي في اكتشاف التهديدات السيبرانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني.

وتجدُر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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