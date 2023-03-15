الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية: تفعيل المرحلة الثانية لمبادرة «التشخيص عن بُعد» في 3 مستشفيات

المبادرة
المبادرة

فعلت مديرية الصحة بالشرقية المرحلة الثانية من مبادرة التشخيص عن بعد (telemedicine) بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة، في عدد ثلاث مستشفيات بالمحافظة، هي "الزقازيق العام، وديرب نجم، وفاقوس المركزي"، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وممثلي وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي، لتجهيز وحدات التشخيص عن بعد، بهذه المستشفيات لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية، بعد تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة بمستشفى الحسينية المركزي في سبتمبر من عام 2021م.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن برنامج "التشخيص عن بعد" يعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة في استخدام تطبيقات وبرامج للتشخيص عن بُعد، مما يساهم في تطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية، وذلك عن طريق الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، مع سرعة وسهولة الحصول على الاستشارات الطبية في أي وقت وأي مكان، من خلال كبار الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية دون تحمل عبء السفر والانتقال، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار لتقديم العلاج المناسب وخاصة في الحالات المرضية المعقدة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات والأجهزة الرقمية مثل سونار للموجات فوق الصوتية، ومنظار عين، ومنظار جلد، وجهاز تخطيط كهربية القلب، ومنظار أذن، وسماعة طبيب، ومقياس ضغط الدم، وميزان حرارة، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا، مشيراً إلى أنه تم تدريب منسقي التشخيص عن بعد بهذه المستشفيات، وعدد من الأطباء والتمريض والفنيين ومدخلي البيانات، على التعامل مع الأجهزة، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

إستراتيجية الدولة الاستشارات الطبية التشخيص عن بعد التكنولوجيا الحديثه الحصول على الخدمات الطبية والصحية

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